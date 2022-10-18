Больше пятисот шапок и снудов сошьет для летчиков - участников специальной военной операции - семья...

Больше пятисот шапок и снудов сошьет для летчиков - участников специальной военной операции - семья из Радужного. Вслед за ними поддерживать наших бойцов готовы и другие мастерицы. Репортаж Екатерины Васильевой.К каждому шарфу и шапке по конфете и маленькой открытке. Последние складывают по-фронтовому. Первая партия комплектов уже готова к отправке в войска.Елена Наумова:– 6 коробок по 30 штук – 180 штук. 180 штук комплектов - это шапка и бафф, или снуд по другому называется.Эти вещи созданы женской частью семьи Шипицыных. Уже вторую неделю их квартира напоминает ателье, хотя шитьем профессионально ни сестры Ирина и Елена, ни их мама - Ольга Валентиновна - не занимались. Все, что делали руками- было для души. Эти комплекты шьют тоже по зову сердца. В телеграмм канале увидели запрос от летчиков СВО и всей семьей единогласно решили: нужно помочь.– Когда узнала, что нужны как раз флисовые шапки тактические и бафы, решила просто посмотреть сколько это стоит, удивилась ценам, они растут, конечно же, по часам. И просто посмотрела сколько стоит рулон флиса, посмотрела где его можно найти, и вот два рулона флиса у меня.На каждое изделие крепится маленький логотип - его придумали здесь же. И в нем самое большое желание всех женщин России - чтобы мужчины живыми и здоровыми вернулись домой.Ирина Балашова:– Все эмоции,которые мы сейчас испытываем,хотим передать их людям, которые сейчас на фронте ,чтобы они помнили сейчас о доме ,о своих близких.– Думать об этом очень тяжело, но я думаю каждая шапка и снуд, которые получат наши солдаты, она хоть как-то поможет в их долге, как то она согреет и будет нам от этого легче.Сегодня к пошиву флисовых головных уборов присоединились и несколько ателье города Радужный. В свободное от заказов время, в свои выходные женщины кроят и шьют. Торопятся сделать все до морозов.Людмила Захарова, хозяйка ателье:– Я вот таким образом могу помочь, кто-то другим образом.Еще одно общее дело - сбор средств на термобелье. И не только. Вязаные носки, перчатки, нужны даже коробки для отправки вещей, рассказывают в семье Шипицыных. Женщины уверены, сегодня солдатам необходима поддержка.Екатерина Васильева, Александр Чунаев.Вести Владимир