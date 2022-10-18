Новая девушка банщика чем-то похожа на Анастасию Волочкову.

Новая девушка банщика чем-то похожа на Анастасию Волочкову.Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова с завидным постоянством оказывается героем, а точнее антигероем сомнительных историй. Звездная балерина частенько попадает в эпицентр скандалов из-за чрезмерно открытого образа жизни. Зачастую подобное поведение приходится не по вкусу даже самым близким людям.Еще не так давно бывшая прима Большого театра нашла себе очередного богатого ухажера. Артистка начала встречаться с предпринимателем Сергеем Кузнецовым, которому приписывают большой банный бизнес. Однако в феврале текущего года пара распалась.Примечательно, что каждый из любовников объяснил причину расставания по своему. Анастасия Волочкова обвинила своего избранника в корысти и алчности, а тот в свою очередь высказался об ужасном поведении танцовщицы.Так или иначе, сегодня артистка рискует стать жертвой сглаза, порчи или приворота (если, конечно, верит в магию и мистику). Сергей Кузнецов после расставания с балериной спутался с гадалкой. Его новую возлюбленную зовут тоже Анастасия.Женщина занимается предсказанием судьбы с помощью карт таро, однако не исключено, что она владеет и другими оккультными знаниями. О новых отношениях рассказал сам экс-любовник Анастасии Волочковой.Банщик опубликовал фото со своей новой девушкой в социальных сетях. К слову, на снимке она тоже предстала в образе блондинки с длинными волосами. Возможно, это просто совпадения, хотя нельзя исключать, что Сергей Кузнецов подсознательно ищет себе человека, похожего на Анастасию Волочкову.