Новая девушка банщика чем-то похожа на Анастасию Волочкову.
Новая девушка банщика чем-то похожа на Анастасию Волочкову.
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова с завидным постоянством оказывается героем, а точнее антигероем сомнительных историй. Звездная балерина частенько попадает в эпицентр скандалов из-за чрезмерно открытого образа жизни. Зачастую подобное поведение приходится не по вкусу даже самым близким людям.
Еще не так давно бывшая прима Большого театра нашла себе очередного богатого ухажера. Артистка начала встречаться с предпринимателем Сергеем Кузнецовым, которому приписывают большой банный бизнес. Однако в феврале текущего года пара распалась.
Примечательно, что каждый из любовников объяснил причину расставания по своему. Анастасия Волочкова обвинила своего избранника в корысти и алчности, а тот в свою очередь высказался об ужасном поведении танцовщицы.
Так или иначе, сегодня артистка рискует стать жертвой сглаза, порчи или приворота (если, конечно, верит в магию и мистику). Сергей Кузнецов после расставания с балериной спутался с гадалкой. Его новую возлюбленную зовут тоже Анастасия.
Женщина занимается предсказанием судьбы с помощью карт таро, однако не исключено, что она владеет и другими оккультными знаниями. О новых отношениях рассказал сам экс-любовник Анастасии Волочковой.
Банщик опубликовал фото со своей новой девушкой в социальных сетях. К слову, на снимке она тоже предстала в образе блондинки с длинными волосами. Возможно, это просто совпадения, хотя нельзя исключать, что Сергей Кузнецов подсознательно ищет себе человека, похожего на Анастасию Волочкову.