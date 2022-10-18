Филипп Киркоров – звезда новогодних корпоративов. В этом году ему, судя по всему, придется блистать лишь перед зеркалом...

Филипп Киркоров – звезда новогодних корпоративов. В этом году ему, судя по всему, придется блистать лишь перед зеркалом...Как мы все знаем, череда новогодних корпоративов приносит звездам шоу-бизнеса такие барыши, что, по заверениям некоторых, можно потом весь год отдыхать. Поэтому артисты сжимали кулачки и трудились "на убой" ради светлого будущего.Чем крупнее звезда, тем раньше ее бронировали на определенную дату. Но в этом году все кардинально изменилось... Ситуация действительно критическая.Официальный диджей Филиппа Киркорова Катя Гусева отметила, что почти всех артистов затронула отмена выступлений,которые раньше приносили много денег. Для всех ли артистов это стало ощутимым ударом или такая бизнес-схема прерогатива единиц, привыкших ломить необъяснимо большие гонорары?Свой комментарий для Дни.ру дал владелец маркетингового агенства Игорь Антонов. По его словам,артисты зарабатывали миллионы с одного корпоратива, поэтому отмена новогодних выступлений понесет ущерб в карманы артистов.Фото: личный архив Игоря Антонова"Это не назовёшь кризисом, но точно убыток", – поделился Игорь Антонов.Но тенденция пугает: Гусева поделилась, что три ее новогодних выступления заморожены и могут в любой момент отмениться. Что с графиком у Киркорова – не понятно. Может оказаться так, что недавние события отправили его под замок: будет в Новогоднюю ночь сидеть дома и есть салат.А может, кто-то из заказчиков прислушался к Борису Корчевникову, чей "святой человек" уверял, что в текущей ситуации оступившийся Филипп Киркоров. Мол, его танцы на кресте разгневали небеса и подвергли Россию опасности.