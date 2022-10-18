Мужчина, пострадавший при ДТП с участием космонавта-испытателя Олега Артемьева, был нетрезв. Об этом сообщается в телеграм-канале Daily Storm.

Мужчина, пострадавший при ДТП с участием космонавта-испытателя Олега Артемьева, был нетрезв. Об этом сообщается в телеграм-канале Daily Storm.Артемьев вызвал мужчине скорую и дал первые показания следственной бригаде. Журналисты сообщили, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте в темное время суток, тем самым вызвав аварийную ситуацию.Медицинское освидетельствование космонавта показало, что он был трезв. "Космонавт активно сотрудничает со следствием и искреннее соболезнует пострадавшему", – пишут журналисты.Две недели назад Артемьев вернулся с Международной космической станции.Ранее сообщалось, что пострадавшим оказался 63-летний руководитель проекта ЦПК "Звездный городок". Медики диагностировали у него ушиб мозга, переломы позвоночника и другие травмы.