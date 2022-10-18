Начните день с нами:
Обновление Александрова.
- Новый сосудистый центр, лыжероллерная и...
Начните день с нами:
Обновление Александрова.
- Новый сосудистый центр, лыжероллерная и теплотрасса. Как преображается город Александров?
Молебен за Победу.
- В старинной церкви селе Святково Кольчугинского района прошел молебен о защите российских бойцов. Кто и как сегодня восстанавливает храм?
Премьера в драме.
- И "Арап Петра Великого" во Владимире. Первая премьера сезона областного драмтеатра по неоконченному роману
Пушкина.