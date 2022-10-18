Начните день с нами: Обновление Александрова. - Новый сосудистый центр, лыжероллерная и...

Начните день с нами:Обновление Александрова.- Новый сосудистый центр, лыжероллерная и теплотрасса. Как преображается город Александров?Молебен за Победу.- В старинной церкви селе Святково Кольчугинского района прошел молебен о защите российских бойцов. Кто и как сегодня восстанавливает храм?Премьера в драме.- И "Арап Петра Великого" во Владимире. Первая премьера сезона областного драмтеатра по неоконченному романуПушкина.