18 октября в Гусь-Хрустальном суд рассмотрел дело по обвинению депутата Совета народных депутатов...

18 октября в Гусь-Хрустальном суд рассмотрел дело по обвинению депутата Совета народных депутатов Москвина в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.Москвина признали виновным в мошенничестве в конце 2020 и начале 2021 годов. Как сообщили в пресс-службе судов, Москвин выступил подрядчиком по трем государственным контрактам на спиливание деревьев на территории детских садов МБДОУ №5 поселка Мезиновский и МБДОУ №21 деревни Нечаевская Гусь-Хрустального района.Чтобы похитить бюджетные деньги, подсудимый предоставил в МКУ «Отдел строительного контроля» администрации Гусь-Хрустального района сведения о завышенном объеме деревьев, подлежащих спиливанию, а впоследствии и акты выполненных работ с указанным завышенным объемом. В результате указанных действий Москвин обратил в свою пользу более 1 миллиона 600 тысяч рублей, которые являлись разницей между стоимостью работ по актам выполненных работ и стоимостью фактически выполненных работ.Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, предпринял меры к возмещению причиненного преступлением ущерба.Суд приговорил Москвина к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos