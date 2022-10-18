Накануне вечером в Ейске Краснодарского края упал самолет, который выполнял учебный полет. Истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул в районе жилых домов, как сообщает . Летчики успели ..

Накануне вечером в Ейске Краснодарского края упал самолет, который выполнял учебный полет. Истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул в районе жилых домов, как сообщает . Летчики успели катапультироваться. По предварительным данным, причиной крушения стало попадание птицы в двигатель.Однако из-за возгорания топлива после крушения загорелся многоэтажный дом. Всю ночь спасатели тушили пожар и разбирали завалы. По данным , в результате инцидента пострадали 19 человек.Помимо этого, сообщается о 13 погибших, в том числе трое детей. Об этом сообщает .Вопрос находится на личном контроле у главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Возбуждено уголовное дело.