В ноябре в Александрове начнет работать дорога по маршруту Карьеры - Ярославское шоссе. Который...

В ноябре в Александрове начнет работать дорога по маршруту "Карьеры - Ярославское шоссе". Который возьмет на себя поток транспорта пока будет проектироваться и строиться основной обход райцентра.- В деревнях Николаевка, Лукьянцево много песчаных карьеров. Оттуда грузовики с пескомедут через Александров. Это большая нагрузка для городских дорог, - пояснил глава Александровского района Денис Кузнецов. - Мы делаем объезд через эти населенные пункты с выходом на старую "Ярославку. Осталось заасфальтировать небольшой кусок. С поселка Балакирево на эту же дорогу грузовой транспорт отправим.В этом году будет сделан проект межевания земель под Северный обход. На нем будет 7 переходов и развязка в Балакирево, также сообщил он.Фото https://www.pxfuel.com