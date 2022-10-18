За последние сутки в регионе произошли две серьезных аварии. “Скорая помощь” не доехала до пациента. В «Газель» с медиками врезалась иномарка. ДТП произошло на Суздальском

За последние сутки в регионе произошли две серьезных аварии. “Скорая помощь” не доехала до пациента. В «Газель» с медиками врезалась иномарка. ДТП произошло на Суздальском проспекте, около дома 13а. По информации ГИБДД, столкновение было зафиксировано 18 октября в 13:20. На этих кадрах видно, что обе машины получили серьезные механические повреждения. Из-за ДТП на дороге образовались