Когда в регионе заработает еще один сосудистый центр? Депутат Государственной Думы Алексей Говырин...

Когда в регионе заработает еще один сосудистый центр? Депутат Государственной Думы Алексей Говырин посетил Александров с рабочим визитом. И успел оценить сразу несколько новых для города объектов, в том числе те, что были включены в Народную программу "Единой России".Последний этап и эти помещения будут готовы принять рентгенохирургическое отделение, включающее современные аппараты ангиографии - метод контрастного исследования сосудов - и МРТ. Главный врач Александровской районной больницы рассказывает о возможностях будущего сосудистого центра депутату ГосДумы Алексею Говырину. Крупный проект поддержал федеральный бюджет - выделено 220 миллионов.Валерий Янин, главный врач Александровской районной больницы:- Основную массу оборудования уже закупили. Две единицы тяжелого оборудования - это ангиограф и МРТ - будут поставлены в середине ноября.Первичное сосудистое отделение на базе терапевтического корпуса не способно принять всех пациентов - приходится обращаться во Владимир или соседние регионы. Новый центр будет обслуживать три района: Александровский, Киржачский и Кольчугинский. Свою работу он начнёт уже в конце года.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Уникальный объект. Для Александровского района, для всей западной части области, который позволит вывести качество здравоохранения на совершенно новый, опять же, качественный уровень.В рамках визита в Александров Алексей Говырин также посетил лыжероллерную трассу - во всех планах новый для области спортивный объект, привлекающий даже подмосковных спортсменов - и парк "Сосенки". В очередь на благоустройство его добавили сами александровцы - по итогам голосования.- Сейчас хорошо очень. Приятно пройти здесь, раньше не пройдешь. По грязи лазали. Вокруг обходили.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Понравилось то, что сделано на первом этапе. Но мы с главой сегодня говорили о следующем этапе, который здесь будет реализован. Я считаю, что здесь надо добавить спортивную площадку. Уличные тренажеры. Это вот как раз план на будущее.Депутат отметил еще одно важное событие в жизни Александрова. Город получил инфраструктурный кредит, благодаря которому там появятся 11 новых котельных, обновятся теплотрассы. Этот коммунальный проект Алексей Говырин назвал беспрецедентным. И в ноябре пообещал вновь приехать в Александров.Кристина Иванова, Вести "Владимир".