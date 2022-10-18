Как во Владимирской области обеспечивают жильём детей-сирот и оставшихся без попечения родителей? Об этом на оперативном совещании при губернаторе доложил Владимир Куимов. Врио

Как во Владимирской области обеспечивают жильём детей-сирот и оставшихся без попечения родителей? Об этом на оперативном совещании при губернаторе доложил Владимир Куимов. Врио заместителя главы региона сообщил, что на начало октября в списках жителей, которым должны помочь с решением квартирного вопроса – 1528 человек. Больше половины из них – 891 человек – совершеннолетние и нуждаются