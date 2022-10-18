В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Владимирской области нацпроекта...

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Владимирской области нацпроекта «Здравоохранение» в Гороховецкую центральную районную больницу поступили девять электрокардиографов и аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности.На эти цели из федерального бюджета выделено около 800 тысяч рублей. Электрокардиографы направили в ФАПы. Комплекс суточного мониторирования ЭКГ используется в поликлиническом отделении ЦРБ, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Электрокардиограф – это специализированный высокотехнологичный аппарат для измерения и регистрации электромагнитных импульсов, образующихся при работе сердечной мышцы, и получения электрокардиограммы. Это незаменимый метод диагностики сердечных заболеваний – от нарушений ритма сердца до выявления инфаркта миокарда.Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности предусматривает непрерывную регистрацию электрокардиограммы в течение суток. Это один из методов диагностики нарушений сердечного ритма, проводимости сердца и других патологических состояний.Фото