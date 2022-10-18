В Гороховецкую центральную районную больницу поступили девять электрокардиографов и аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, общей стоимостью около 800 тысяч

В Гороховецкую центральную районную больницу поступили девять электрокардиографов и аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, общей стоимостью около 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Кардиографы перенаправили в ФАПы, а комплекс ЭКГ будет использоваться в поликлиническом отделении ЦРБ. Оборудование удалось приобрести в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Владимирской области нацпроекта «Здравоохранение».