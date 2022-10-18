В Гусь-Хрустальном суд признал депутата местного Совета народных депутатов виновным в мошенничестве в особо крупном размере при заключении контрактов по спиливанию деревьев. По данным

В Гусь-Хрустальном суд признал депутата местного Совета народных депутатов виновным в мошенничестве в особо крупном размере при заключении контрактов по спиливанию деревьев. По данным Следкома РФ по Владимирской области, в конце 2020 и начале 2021 годов обвиняемый, являясь депутатом, выступил подрядчиком по трем государственным контрактам на спиливание деревьев на территории детских садов. В администрацию района