Следствием и судом установлено, что с июля по ноябрь 2020 года обвиняемый предоставил в МКУ «Отдел...

Следствием и судом установлено, что с июля по ноябрь 2020 года обвиняемый предоставил в МКУ «Отдел строительного контроля» недостоверные сведения об объеме деревьев, подлежащих спиливанию на территории детского сада.При этом, в соответствии с заключенными контрактами и актами выполненных работ фирма, якобы, спилила более 500 куб.м. деревьев на общую сумму 1 миллион 176 тысяч рублей. Но по факту, объем выполненных работ по спилке деревьев составил 17 куб.м. на сумму около 70 тысяч рублей.В результате, незаконный доход мошенника составил более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Причем, аналогичное преступление им совершено при выполнении работ на территории детского сада в поселке Нечаевская Гусь-Хрустального района, причинив ущерб на сумму около 600 тысяч рублей.В итоге, с формулировкой "мошенничество в особо крупном размере" он приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательном сроком 4 года.Фото https://www.pxfuel.com