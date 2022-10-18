В Киржаче задержана мошенница, обманувшая 71-летнюю женщину. Пострадавшая рассказала, что на улице...

В Киржаче задержана мошенница, обманувшая 71-летнюю женщину. Пострадавшая рассказала, что на улице к ней подошла незнакомка и предложила обменять деньги на купюры нового образца. Женщина пригласила её к себе домой, где передала той 225 тысяч рублей.Когда гостья ушла, пенсионерка увидела, что вместо новых банкнот получила билеты «Банка приколов». Потерпевшая обратилась в полицию.Сотрудники уголовного розыска установили автомобиль такси, на котором уехала злоумышленница, и маршрут его передвижения. Также полицейские выяснили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая за мошенничество и кражи 57-летняя жительница Московской области. Женщина была задержана. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.