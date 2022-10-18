Ребенок получил небольшое повреждение.

Во Владимирской области 4-летняя девочка получила травму пальца, застрявшего в игрушке.Как рассказал ковровский спасатель Михаил Быков, вечером 14 октября около 23 часов к ним обратилась молодая семья. Ребенок засунул палец в пластиковую игрушку. Он застрял и начал опухать.«Самостоятельно вызволить руку не получалось. Девочка заплакала. Через пять минут палец был освобожден. Кости целы, ребёнок не плачет, наша работа выполнена», - констатировал Михаил.К слову, родители пообещали купить малышке новую игрушку взамен испорченной.