Уголовное дело рассмотрит Меленковский районный суд.

В Меленковском районе отца и сына осудят за избиение полицейского. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Днём 15 августа прошлого года сотрудники линейного отдела МВД проводили рейд на реке Оке, в районе деревни Елино. Правоохранители заметили рыбаков, занимавшихся браконьерством.«Когда злоумышленники, подплыли к берегу, один из полицейских предъявил служебное удостоверение и прошёл в лодку. Пьяные мужчины столкнули проверяющего в воду, нанесли несколько ударов по голове и лицу, после чего скрылись с места происшествия», - уточнили в прокуратуре.У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и раны на верхней губе. На рыбаков завели уголовное дело. Его рассмотрит Меленковский районный суд. Фигурантам грозит до 10 лет колонии.