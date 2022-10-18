Строители уже установили три пары вант.

Вблизи Мурома, на строящемся для М-12 мосту через Оку, начался монтаж вантовой системы. Строители уже установили три пары вант. Всего будет 34.Как рассказали в ГК «Автодор», тросы представляют собой оболочку, в которой от 9 до 60 прядей. Каждая состоит из семи проволок диаметром более 19 мм.Напомним, что путепровод через реку является единственным вантовым мостом на платном автобане. Он свяжет берега Владимирской и Нижегородской областей. Длина объекта превысит 1377 метров.