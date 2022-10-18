На базе станции юннатов в Патриаршем саду Владимира начала работу новая образовательная площадка....

На базе станции юннатов в Патриаршем саду Владимира начала работу новая образовательная площадка. Она называется "Экостанция".В рамках федерального проекта школьники получают доступ к дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного профиля. Есть шесть научных направлений: "Агро" (и всё, что связано с технологиями сельского хозяйства), "Био" (это ботаника, зоо- и биология), "Лесное дело", "Экомониторинг" и "Проектирование". Дети на практике исследуют состояние экологии, изучают понятие "зеленой энергетики", продумывают свои экологические стартапы. В честь открытия юннаты и гости "Экостанции" высадили на территории сада дубовый саженец. Его привезли из "Русского музея" в Санкт-Петербурге. Двухлетнее растение выросло из желудя дуба, который когда-то посадил сам Петр Первый.