Его выгнали из заведения из-за собаки-поводыря.

В Петушках кафе «Сытый папа» оштрафовали за отказ покормить слепого инвалида. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Заведение общепита, расположенное на 96 км трассы Москва – Нижний Новгород, отказалось обслуживать инвалида первой группы по зрению, который пришёл с собакой-поводырём. Надзорный орган провёл проверку и внёс представление владельцу кафе. Бизнесмен проинструктировал сотрудников, что так делать нельзя.За нарушение статьи 9.13 КоАП РФ заведение оштрафовали.