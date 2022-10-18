Губернатор Андрей Воробьев заявил о досрочном завершении частичной мобилизации в Московской области. Об этом сообщает телеканал . Мы смогли сделать это досрочно, – отметил чиновник. По ..

Губернатор Андрей Воробьев заявил о досрочном завершении частичной мобилизации в Московской области. Об этом сообщает телеканал . "Мы смогли сделать это досрочно", – отметил чиновник.По словам губернатора, повестки перестают вручать. Также он подчеркнул, что те, у кого они находятся на руках, могут не приходить в военкомат. Слова Воробьева приводит портал ."Сейчас нужно продолжать помогать тем, кто на передовой", – цитирует губернатора .