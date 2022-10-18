«Энергосбыт Волга» модернизирует уличное освещение в посёлке Мелехово Ковровского района. Компания...

«Энергосбыт Волга» модернизирует уличное освещение в посёлке Мелехово Ковровского района. Компания заключила энергосервисный контракт с ГБУ «Владупрадор». На участке автомобильной дороги 17К-1 по улице Первомайской планируется заменить устаревшие светильники мощностью 250 Вт на 194 эффективных светодиодных светильника. Они имеют высокую светоотдачу, потребляют меньше электроэнергии, что позволяет экономить бюджетные денежные средства, и реже нуждаются в обслуживании.Компания «Энергосбыт Волга» уже реализовала ряд энергосервисных контрактов на территории Владимирской области. В 2020 году в Покрове Петушинского района было заменено 1 077 светильников, экономия электропотребления составила 69%. В 2021 году компания модернизировала уличное освещение в городе Карабаново Александровского района. Заменено 419 светильников, экономия составила около 62%. В том же году энергосервисный контракт был реализован в Ильинском сельском поселении Кольчугинского района. Заменено 59 светильников уличного освещения, экономия составила 70%.В 2022 году компания «Энергосбыт Волга» модернизировала уличное освещение в городе Киржаче. В микрорайоне Шёлковый комбинат заменено 446 светильников на эффективные светодиодные светильники мощностью 35, 50, 75, 98 Вт. Экономия составила 70%.Энергосервисные контракты позволяют производить замену устаревших систем освещения на энергосберегающие лампы и светильники. В среднем энергосервисный контракт заключается на 5 лет, максимальный срок – 7 лет. На время его действия компания даёт гарантию на оборудование и выполненные работы.Фо то: пресс-служба «Энергосбыт Волга»