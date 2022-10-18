- Провёл очередную проверку активности на объекте. Сейчас строители делают стяжку на полу,...

- Провёл очередную проверку активности на объекте. Сейчас строители делают стяжку на полу, восстанавливают механизмы сцены, на отдельных участках приступили к отделочным работам, сообщил в тг-канале губернатор Александр Авдеев.По рекомендации экспертов будет увеличена проектная толщина витражного остекления фасада здания. Каркасы для него должны привезти после 20 октября. Стёкла заказаны, первая поставка ожидается 1 ноября.- Буду следить за тем, чтобы подрядчик к зиме заменил всё остекление. Это позволит быстро и качественно проводить внутренние работы в холодный период. А сроки для нас важны – рассчитываем открыть драмтеатр раньше, чем прописано в контракте, уже к началу следующего театрального сезона, отметил губернатор.Напомним, 29 июня 2020 года мужчина 1967 года рождения проводил электромонтажные работы, используя кустарно изготовленный сварочный аппарат. Это привело к возгоранию помещения театра общей площадью 500 квадратных метров. Сумму ущерба оценили в 118 миллионов рублей.В апреле суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 6 месяцев с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы осужденного.Фото из тг-канала губернатора Александра Авдеева.