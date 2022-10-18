В городе Струнино Александровского района прокуратура выявила нарушения в работе подрядчика, занимавшегося реконструкцией футбольного стадиона и сорвавшего сроки сдачи. Реконструкция

В городе Струнино Александровского района прокуратура выявила нарушения в работе подрядчика, занимавшегося реконструкцией футбольного стадиона и сорвавшего сроки сдачи. Реконструкция спортивного объекта на улице Воронина в Струнино является крупнейшим инфраструктурным проектом для города. На нем планировалось заново переоборудовать футбольное поле с установкой дорогостоящих дренажной системы, газона, обустройством трибун, мачт освещения, информационного табло, чтобы воспитанники местного