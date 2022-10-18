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Ждем домой
Теплые наборы для военных летчиков-...
Не пропустите в программе "Вести-Владимир":
Ждем домой
Теплые наборы для военных летчиков- участников СВО. Неравнодушные женщины из Радужного организовали ателье на дому.
Бинго!
Новая культура для нашего региона. Как сельхозпроизводители Юрьев-Польского района посеяли сою вместо пшеницы, и что из этого вышло?
Арап Петра Великого
Для этого спектакля актерам пришлось освоить фехтование и несколько иностранных языков. Премьера областного театра драмы.