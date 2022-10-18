Смотрите в итогом выпуске Вестей:
Вода по расписанию
Обезвоживание. Жители поселка Городищи...
Смотрите в итогом выпуске "Вестей":
Вода по расписанию
Обезвоживание. Жители поселка Городищи Петушинского района страдают из-за перебоев с водой. Виной - долги. Только чьи?
Ждем домой
Ателье на дому - ради общей победы. Жительницы Радужного шьют теплые наборы для военных летчиков - защитников Родины.
Бинго!
Фермерский эксперимент в Юрьев-Польском районе. Почему сельхозпроизводители засеяли поле СОИ вместо пшеницы?