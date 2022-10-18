Репортаж Любови Клюквиной. Теперь у Владимира новое звание - столица Всероссийского дня ходьбы....

Репортаж Любови Клюквиной.Теперь у Владимира новое звание - столица Всероссийского дня ходьбы. Один километр, пройденный жителями и гостями города , стал символом внимания общества к здоровому образу жизни.Валентина Нарейко, заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России:- Мы за здоровый образ жизни, да, девочки?- Да!- Мы ходим, бегаем, плаваем, на лыжах ходим...- Танцуем!- Ходьба самая доступная у нас, поэтому нас сегодня много!"Нам понравилось ходить. Нам понравилось выступление.Мы очень любим спорт и никогда его не бросим."Владимир:- 5 тысяч шагов в обязательном порядке. Мне 73 года. Прошел Чернобыль. А сейчас боремся за ЗОЖ, за экологию.Праздник состоялся во всех регионах страны под эгидой Олимпийского комитета России. Километровую дистанцию от Театральной до Соборной площади вместе с земляками и туристами прошли олимпийские чемпионы и чиновники.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мой обычный день состоит из того, что я обхожу строительные объекты, которые идут по национальным проектам, по государственным программам. Это строительные комплексы, дороги, школы, больницы и т.д. Километры наматываются.Александр Авдеев пообещал уделять ещё больше внимания развитию спортивной инфраструктуры. В этом году в регионе открылись уже три спортивных комплекса: в Красной Горбатке, Муроме и Александрове. Вскоре должны заработать спортивные центры в Коврове, Ставрово и Киржаче.Любовь Клюквина, Андрей Синягин