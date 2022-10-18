Груз направлен вслед за первым эшелоном военных, уехавших на российско-украинскую границу.
Из Владимирской области мобилизованным жителям региона отправили продукты, телефоны, рации, квадрокоптеры, тепловизоры, дизельные пушки, одежду, нижнее бельё, предметы личной гигиены. Они приобретены на средства предпринимателей.
В помощь бойцам также направлены три «Нивы», три УАЗа и три квадроцикла. Груз направлен вслед за первым эшелоном военных, уехавших на российско-украинскую границу.
Напомним, что всем призванным резервистам