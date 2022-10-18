Груз направлен вслед за первым эшелоном военных, уехавших на российско-украинскую границу.

Из Владимирской области мобилизованным жителям региона отправили продукты, телефоны, рации, квадрокоптеры, тепловизоры, дизельные пушки, одежду, нижнее бельё, предметы личной гигиены. Они приобретены на средства предпринимателей.В помощь бойцам также направлены три «Нивы», три УАЗа и три квадроцикла. Груз направлен вслед за первым эшелоном военных, уехавших на российско-украинскую границу.Напомним, что всем призванным резервистам