Сейчас в регионе находятся 3406 вынужденных переселенца.

Во Владимирской области продолжат поддерживать беженцев из ЛДНР и Украины. Об этом на еженедельной оперативке заявил Александр Авдеев.Как рассказала директор департамента соцзащиты населения Любовь Кукушкина, сейчас в регионе находятся 3406 вынужденных переселенца. В 25 пунктах временного размещения проживают 1432 человека. Оставшиеся живут у родных или знакомых.«Мы оказываем содействие в части получения единовременных выплат, помогаем с работой, устройством детей в школы и детские сады. Трудоустроено уже 320 человек, 391 прибывший выправил документы и получил гражданство РФ. Летом дети отдохнули в загородных оздоровительных лагерях», – подчеркнула она.Губернатор поблагодарил социальный блок за работу и добавил, что поддержка эвакуированных граждан не должна прекращаться.