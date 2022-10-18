Громкая премьера во Владимирском академическом театре драмы. К 350-летию со дня рождения Петра...

Громкая премьера во Владимирском академическом театре драмы. К 350-летию со дня рождения Петра Первого. Неоконченный роман Пушкина "Арап Петра Великого" на владимирской сцене поставил режиссер Владимир Кузнецов. Репортаж Веры Куликовой.Несколько минут до премьеры "Арапа Петра Великого". Последние наставления перед спектаклем делает санкт-петербургский хореограф Сергей Грицай. Как всегда в новой постановке владимирского академического театра много танцев и музыки.Сергей Грицай, заслуженный деятель искусств России , постановщик танцев:- Спектакль рождался в основном на сцене. Многое было придумано как бы в репетиционном зале, но спектакль рождался именно в те сценические репетиции, когда артисты вышли на сцену. У меня тоже, конечно, вариант сначала возник такой неокончательный что ли в репетиционном зале, а затем тоже был сделана некая корректировка применительно к сцене, и окончательная редакция вот только сегодня возникла.Написал инсценировку и поставил спектакль режиссер Владимир Кузнецов. Неоконченный роман Пушкина никогда не доходил до театральных подмостков. Это попытка владимирских актеров дофантазировать за классика, дописать финал необычного царского сватовства. Здесь есть отсылки и к "Повестям Белкина", и к "Борису Годунову", и к "Капитанской дочке".Владимир Кузнецов, режиссер-постановщик:- Пушкин писал про себя, потому что он обратился к прадеду к своему арапу от которого ему достался этот цвет кожи, а может и талант и какое-то африканское буйство, неудержимость страсти.Игра с эпохой и с родословной великого поэта. Авторы постановки пытаются дать ответ на вопрос- кто такой русский человек?Владимир Кузнецов, режиссер-постановщик- Разве не может быть русским по духу вот этот африканец , который вот совершенно отличается от нас обычных людей живущих в Средней полосе .Оказывается что самым русским, гражданином своей страны , самым верным делу и верным своему государю оказался Ибрагим Петрович Ганнибал.Роль Ибрагима Ганнибала исполняет Михаил Бабаев. Петра первого по очереди играют Андрей Гурамишвили и Вячеслав Леонтьев.Вячеслав Леонтьев, актер, исполнитель роли Петра:- Мне куда важнее было показать вот энергию этого человека, его безбашенность . Возможно даже некую абсурдность, но которая в итоге приводила к великим результатам, к великим достижениям.Артистам приходится фехтовать, говорить на сразу на нескольких языках и петь. Поэтому во время подготовки к спектаклю им пришлось учить французский и немецкий, тренироваться фехтовать шпагой , изучать русский фольклор. В итоге спектакль получился, действительно, зрелищным.Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир .