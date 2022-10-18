Во Владимире планируют завершить реконструкцию пострадавшего от пожара драмтеатра к началу следующего театрального сезона, заявил губернатор Александр Авдеев, проверивший ход работ 18

Во Владимире планируют завершить реконструкцию пострадавшего от пожара драмтеатра к началу следующего театрального сезона, заявил губернатор Александр Авдеев, проверивший ход работ 18 октября. «Буду следить за тем, чтобы подрядчик к зиме заменил всё остекление. Это позволит быстро и качественно проводить внутренние работы в холодный период. Рассчитываем открыть драмтеатр раньше запланированного, уже к началу следующего театрального