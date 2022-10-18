Закаты, пасторали, ужасы войны и бескрайние просторы вселенной. Выставка полотен и скульптур открылась в Центре ИЗО города Владимира. Здесь собраны работы мастеров художественного клуба

Закаты, пасторали, ужасы войны и бескрайние просторы вселенной. Выставка полотен и скульптур открылась в Центре ИЗО города Владимира. Здесь собраны работы мастеров художественного клуба «Колорит». Объединению исполнилось 45 лет. Изначально это было содружество художников-самодеятелей. Позже их ряды пополнили профессионалы. Эдуард Солодилов, председатель клуба «Колорит» Уже окончившие серьезные учебные заведения художественные. И таким вот образом клуб