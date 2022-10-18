У них изъяли целый арсенал стволов.

Во Владимирской области за незаконное изготовление оружия и боеприпасов осуждены двое мужчин. Подробностями дел поделились в пресс-службе УФСБ.У 51-летнего жителя города Кольчугино чекисты и полицейские изъяли целый арсенал: самозарядный карабин Симонова, автомат Калашникова, пистолет-пулемёт Судаева (все стволы калибром 7,62мм), «Наган», гранату РГД-5, более 300 патронов, а также запчасти и оборудование.Кольчугинский городской суд приговорил его к 6 годам условного срока и оштрафовал на 15 тысяч рублей.У 50-летнего владимирца нашли пистолет, более 250 патронов, свыше 400 граммов бездымного пороха. Фрунзенский районный суд Владимира оштрафовал его на 120 тысяч рублей и назначил 4 года условного срока.