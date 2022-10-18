На мосту через реку Оку вблизи Мурома, ставшем частью строящейся трассы М-12, начался монтаж вантовой системы, сообщили в ГК «Автодор» 17 октября. Строители уже установили три пары вант из 34-х

На мосту через реку Оку вблизи Мурома, ставшем частью строящейся трассы М-12, начался монтаж вантовой системы, сообщили в ГК «Автодор» 17 октября. Строители уже установили три пары вант из 34-х длиной от 39,2 до 130,6 м. Тросы представляют оболочку, внутри которой находятся от 9 до 60 прядей, каждая из которых состоит из 7 проволок общим