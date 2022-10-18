Прокуратурой Петушинского района в ходе надзорных мероприятий в кафе «Сытый папа», расположенном на...

Прокуратурой Петушинского района в ходе надзорных мероприятий в кафе «Сытый папа», расположенном на 96 км автодороги Москва – Нижний Новгород, выявлен факт отказа в обслуживании инвалиду первой группы по зрению, сопровождаемому собакой-проводником, при наличии у гражданина при себе документов на специальное обучение собаки.По данному факту прокуратурой района индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в данной точке питания, внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным. сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Индивидуальным предпринимателем в должностные инструкции сотрудников внесены соответствующие изменения.Кроме того, на основании постановления прокурора предприниматель привлечен к административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в виде штрафа.Фото https://www.pxfuel.com