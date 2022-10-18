АГС опубликовал необычные имена детей, которые появились на свет летом 2022 года.

Во Владимирской области на свет появились Айдулло, Иброхим, Роксана и Венера. ЗАГС опубликовал необычные имена детей, которые родились летом 2022 года.Так, мальчиков называли такими редкими именами как: Авдей, Алихан, Айдулло, Гордей, Доброслав, Зубайр, Иброхим, Ибрагим, Ахиам, Эмир, Эмин, Яков, Мустафа, Мехди, Мухаммаджон, Марс, Эдгар, Эрнест, Яромир.Среди девочек выделяются: Сарра, Фатима, Селин-Нур, Анфиса, Афина, Ария, Бибихонм, Богдана, Виолетта, Истелла, Имонахон, Лейла, Лола, Нармир, Ярослава, Стефания, Серафина, Фархунда и Хадиджа, Виталина, Каролина, Роза.