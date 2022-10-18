Дело в том, что Правительство России отвязало расчет пеней за просрочку от текущей ставки...

Дело в том, что Правительство России отвязало расчет пеней за просрочку от текущей ставки Центробанка.То есть, до конца года пени за просрочку по платежам за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также по взносам за капремонт будут рассчитывать по ставке Центробанка в 9,5%. Такой она была 27 февраля 2022 года.Отмечается, что по этой ставке считаются все за долги, которые не оплачены на 28 февраля. И те пени, которые возникли - тоже. Таким образом, рост ключевой ставки ЦБ - не повлияет на величину пеней.Фото https://www.pxfuel.com