Подарок папе. Итоги акции под таким названием подвели в региональном отделении Единой России....

"Подарок папе". Итоги акции под таким названием подвели в региональном отделении "Единой России". Ее участниками стали воспитанники школ и детских садов.Акция прошла в рамках празднования Дня отца. Дети изготовили поделки, рисунки, аппликации- для своих пап. В том числе для мобилизованных и военнослужащих- участников специальной военной операции. Все подарки доставили в общественную приемную "Единой России". Региональное отделение партии поможет передать эти посылки в учебные части, в которых дислоцируются наши земляки.Мария Никитина, заместитель руководителя региональной общественной приемной "Единой России":– Сделать им приятное, поддержать их в настоящее время- было принято решение провести эту акцию. Было собрано свыше двухсот подарков для пап, сделанных руками детишек.