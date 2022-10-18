Более 2 млн рублей долга по зарплатам взыскали приставы в пользу работников завода биопрепаратов, рассказали в пресс-службе ФССП 18 октября. «Предприятие в течении нескольких месяцев

Более 2 млн рублей долга по зарплатам взыскали приставы в пользу работников завода биопрепаратов, рассказали в пресс-службе ФССП 18 октября. «Предприятие в течении нескольких месяцев задерживало выплату зарплаты 16 сотрудникам. В итоге общая сумма задолженности составила более 2 миллионов рублей, и сотрудники обратились за помощью к судебным приставам», – заявили в ведомстве. После того, как