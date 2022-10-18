Глава региона Александр Авдеев принял участие в первом заседании координационного совета...

Глава региона Александр Авдеев принял участие в первом заседании координационного совета "Общероссийского движения детей и молодёжи".Совет при губернаторе создан для координации деятельности регионального, местных и первичных отделений нового общероссийского движения. Его ключевые задачи - воспитательная работа и профориентация. Молодые люди разного возраста получат знания и навыки, необходимые для того, чтобы самостоятельно определить свой жизненный и профессиональный путь, выбрать сферу интересов. Напомним, Федеральный Закон о создании движения детей и молодёжи подписан Президентом Владимиром Путиным в июле этого года.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Не по форме а по содержанию сможете проявить самих себя и своих друзей, зарядить энергией созидательной, творческой, культурной, спортивной.