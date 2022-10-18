За последние 3 недели во Владимирской области зафиксировано возникновение эпизоотических очагов...

За последние 3 недели во Владимирской области зафиксировано возникновение эпизоотических очагов бешенства в следующих территориях:-Меленковский район - заболевание установлено у домашней собаки;-Киржачский район- заболевание установлено у домашней кошки и дикой лисы;-Петушинский район- заболевание установлено у дикой лисы;-Гороховецкий район- заболевание установлено у енотовидной собаки.Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом.Возбудитель бешенства - специфический вирус, содержащийся в слюне больного животного.Ситуация по бешенству среди животных во Владимирской области остается напряженной, активизация природных очагов приводит к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что, в свою очередь, повышает риск инфицирования людей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com