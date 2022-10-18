За последние 3 недели во Владимирской области зафиксировано возникновение эпизоотических очагов...
За последние 3 недели во Владимирской области зафиксировано возникновение эпизоотических очагов бешенства в следующих территориях:
-Меленковский район - заболевание установлено у домашней собаки;
-Киржачский район- заболевание установлено у домашней кошки и дикой лисы;
-Петушинский район- заболевание установлено у дикой лисы;
-Гороховецкий район- заболевание установлено у енотовидной собаки.
Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом.
Возбудитель бешенства - специфический вирус, содержащийся в слюне больного животного.
Ситуация по бешенству среди животных во Владимирской области остается напряженной, активизация природных очагов приводит к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что, в свою очередь, повышает риск инфицирования людей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.
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