С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 174823 владимирцев.

Во Владимирской области на 18 октября выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 53 человек. Ещё 12 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 19 - в Ковровском, 2 - в Петушинском, 5 - в Кольчугинском, 16 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, по 3 - в Собинском и Меленковском, 12 - в Вязниковском и 5 - в Суздальском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 174823 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 48779 заболевших во Владимире, 20736 - в Ковровском районе и 19027 - в округе Муром.