Во Владимирской области выявили 132 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 18 октября. На 12 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 13 человек, накануне в больницы с тяжелой формой

Во Владимирской области выявили 132 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 18 октября. На 12 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 13 человек, накануне в больницы с тяжелой формой заболевания попал 1 пациент. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 175 823. В лидерах по заражениям Владимир – 53 заболевших за сутки.