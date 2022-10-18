Волонтерский центр Мы Вместе объединил добровольческие движения региона для оказания помощи...

Волонтерский центр "Мы Вместе" объединил добровольческие движения региона для оказания помощи семьям мобилизованных. Как отметила заместитель директора Департамента образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Янина - в нынешних условиях эту работу необходимо синхронизировать.Елена Янина, заместитель директора департамента образования и молодёжной политики Владимирской области:- Нам очень хочется, чтобы движение "МЫ Вместе" сохранило свой статус и формат народного, народной инициатив, инициативы с мест. Но между тем очень хотелось бы, чтобы настроились горизонтальные связи между волонтерскими объединениями, инициативными группами граждан. Чтобы действительно мы друг другу помогали, усиливали друг друга. И работали на достижение общих результатов.Волонтеры «Единой России», молодогвардейцы, представители ОНФ, «Боевого Братства», «Волонтеры Победы» - эти и другие добровольцы уже оказывают помощь мобилизованным, их семьям, а также беженцам с Донбасса и Украины. Представители Общероссийского народного фронта будут проводить консультации по юридическим вопросам, а волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» - оказывать адресную помощь.Екатерина Рудковская, руководитель ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» в г. Владимире:- Помощь семьям мобилизованных будет оказываться следующим образом: поступают заявка. И эти заявки будут распределяться между волонтерскими организациями. "Молодая Гвардия" уже давно вовлечена в эту работу и мы будем продолжать помогать всем тем, кому нужна наша помощь и наша поддержка.