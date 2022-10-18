Он представит Владимирскую область на федеральном уровне.

Самым народным участковым Владимирской области признан Вячеслав Суржик. Об итогах регионального этапа всероссийского конкурса рассказали в УМВД.С 7 по 16 октября владимирцы путем онлайн-голосования выбирали победителя. Третье место занял полицейский из Муромского района Михаил Абросимов, второе - офицер из Вязниковского района Алексей Клочанюк. Более 6000 человек поддержали Вячеслава Суржика из Петушинского района.Он представит Владимирскую область на федеральном этапе конкурса. Итоги подведут в ноябре.