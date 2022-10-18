Борису Моисееву не дают спать спокойно.

Борису Моисееву не дают спать спокойно.Несчастный артист, наверное, уже не раз в гробу перевернулся от действий его родственников и коллег по творческому цеху. То старший брат, который не общался с певцом при жизни, вдруг стал претендовать на его недвижимость и винить в кончине директора. А сейчас внезапно объявился, якобы, непризнанный отпрыск Бориса Моисеева.Таковым себя считает скандально известный шоумен Стас Барецкий: на днях он заявил, что артист – его отец, а узнал он об этом "из проверенных источников". По словам звезды, ребенком исполнитель хита "Голубая луна" обзавелся еще в юности – примерно в 16 лет. Причем намерения доказать свою правоту у актера весьма решительные."Если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию", – приводит слова Стаса Барецкого интернет-издание При этом звездный адвокат Андрей Алешкин уверен, что сгнившее в земле тело Бориса Моисеева вряд ли эксгумируют: оснований для этого просто-напросто нет. Эксперт объяснил, что процедура проводится лишь по требованию родственников или правоохранителей.Что же касается заявления Стаса Барецкого, то Андрей Алешкин списывает это на осеннее обострение, а скандальный шоумен, мол, просто не в себе и хочет втянуть несчастного покойника в "клоунаду". Очевидно, что всеми этими действиями знаменитый обладатель красного пиджака, условно говоря, надругался над мертвым Борисом Моисеевым без капли стыда.