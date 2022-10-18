За прошедшие сутки 18 октября 2022 года лабораторно подтверждено 132 случая заболевания новой...

За прошедшие сутки 18 октября 2022 года лабораторно подтверждено 132 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (53 сл. в г.Владимире, 12 сл. в Муромском, 19 сл. в Ковровском, 2 сл. в Петушинском, 5 сл. в Кольчугинском, 0 сл. в Александровском, 0 сл. в Юрьев-Польском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 3 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 0 сл. в Камешковском, 0 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Меленковском, 12 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Суздальском, 0 сл. в Селивановском).