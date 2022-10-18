Во Владимире суд признал 50-летнего мужчину виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. Мужчина изготовил

Во Владимире суд признал 50-летнего мужчину виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. Мужчина изготовил несколько единиц огнестрельного оружия, которое планировал продать за деньги. Сотрудники органов по месту жительства обвиняемого изъяли пистолет калибра 9мм (самодельно изготовленный из охолощенного пистолета МР – 371), более 250 патронов различного калибра,