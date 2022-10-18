Без воды многоквартирные дома и даже детские сады. Почему поселку Городищи Петушинского района...

Без воды многоквартирные дома и даже детские сады. Почему поселку Городищи Петушинского района грозит "обезвоживание"? И в чем причина многочасовых отключений? - выяснял Максим Калашников.Анастасия Неплюева, жительница поселка Городищи:– Я вот мама ребенка, и мне очень тяжело справляться. Выключают с 11 часов дня до 13. И потом с 16:00 и до 7 часов вечера. Это очень тяжело...В режиме жесткой водной экономии. Так живет семья Анастасии Неплюевой и еще 5 тысяч жителей Городищ. Вот уже пятый месяц люди страдают из-за перебоев с водой. По словам городищенцев, обращения в местную администрацию и надзорные органы результата не дали: воду отключают не только в жилых домах, но и в социально значимых объектах.Татьяна Хватова, жительница поселка Городищи:– Тоже самое и детский сад. Не буду говорить кто, воспитатели что сказали - летом в одном тазике мыли. А унитаз. У меня сестра воспитатель. Сходит ребенок или два в унитаз, извините за подробности, а воду носит она из дома, чтобы это все вымыть. А как она вымоет начисто, ну как?Подачу воды ограничил поставщик "Водоканал-сервис". За последние 4 года компания не просто работает "в минус". Она не дополучила более двадцати миллионов рублей. Об этом глава администрации Городищ Магарам Алирзаев заявил на встрече с жителями в местном ДК.Магарам Алирзаев, глава администрации поселка Городищи:– Где-то 15%, около 15%, которые люди не платят. Подано в суды, идет взыскание. Многие из сидящих здесь, наверняка, то ли забывают о том, что нужно платит за ресурс, то ли не платят. Такие люди тоже имеются.Сами люди заявляют: большинство исправно платят по счетам. Но не напрямую в водоканал, а через муниципальную управляющую кампанию "Инфраструктура и сервис". Почему деньги не доходят- вопрос , который волнует всех жителей.Юлия Мысова, жительница поселка Городищи:– Привлечь все контролирующие органы, которые в течении четырех лет загоняли нас в эту долговую яму. Каждого - кто контролировал, кто учреждал, кто покрывал, кто замалчивал. Каждого на скамью подсудимых.К делу уже подключились правоохранительные органы.Сергей Бобков, заместитель прокурора Петушинского района:– Относительно той информации, которая вами сегодня озвучена, хочу сказать о том, что по ряду эпизодов преступной деятельности, в том числе, которая перечислена нами в письме, которое вы озвучили, в настоящее время проводится предварительное следствие. Результатом которого будет рассмотрен вопрос о направлении уголовного дела в суд.Алексей Копытов, заместитель главы администрации Петушинского района:– Подготовлено обращение в федеральную монопольную службу о наложении запрета по ограничению холодного водоснабжения в поселке Городищи.По нормативам временное ограничение водоснабжения допускается, но не больше восьми часов за месяц. Между тем в минувшие выходные в поселке не было воды уже больше десяти часов. Жители поселка не готовы мириться с ситуацией, они будут отстаивать свои права и уже готовят обращение в приемную Президента.Максим Калашников, Семен Карпов.Вести-Владимир